Ongeregeldheden Duindorp onaanvaardbaar voor burgemeester Johan Remkes

Waarnemend burgemeester Johan Remkes gaat optreden na de ongeregeldheden dit weekend in Duindorp. “Onaanvaardbaar”, zo classificeert Remkes de onrustige avonden daar.”Dat een groep binnen de wijk zich niet wenst te houden aan wet- en regelgeving die in dit land voor eenieder geldt, mag in ieder geval nooit leiden tot vernielingen en onveiligheid.” Remkes zegt dat er afspraken zijn gemaakt om op te treden. Het is niet duidelijk om welke maatregelen het gaat.

Dit weekend was het onrustig in Duindorp, er werd onder meer een bushalte vernield en er werden containers, bankjes, een boom en afvalbakken in brand gestoken. Uiteindelijk is de ME in actie gekomen om de rust te laten terugkeren. Er werden zondag dertien mensen aangehouden.

“Inmiddels zijn ze ook alle dertien weer heengezonden”, zegt een woordvoerder van de politie tegen mediapartner Omroep West. “Binnenkort mogen ze zich verantwoorden voor hun daden. Ze zijn opgepakt voor openlijk geweld, vernieling en baldadigheid.”