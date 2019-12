Onrust in Duindorp, relschoppers gooien met vuurwerk

Het is maandagavond opnieuw onrustig in Duindorp. Er wordt onder meer met vuurwerk naar de politie gegooid. De mobiele eenheid is in de wijk aanwezig. Er zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.

Rond het Tesselseplein staat een groep van tussen de vijftig en honderd mensen die vuurwerk afsteekt. Ook lopen kleine groepjes door de wijk heen. De omgeving is afgezet en de brandweer is bezig met het blussen van brandjes.

In Duindorp was het zondagavond ook al onrustig. Er werd onder meer een bushalte vernield en containers, bankjes, een boom en afvalbakken in brand gestoken. Ook een snackcar vloog in brand. De politie hield dertien mensen aan. En in de nacht van zaterdag op zondag waren er ook meerdere brandjes. Sinds Duindorp bekendmaakte dat het vreugdevuur in Duindorp niet doorgaat, is het onrustig in de wijk. Waarnemend burgemeester Johan Remkes gaat optreden na de ongeregeldheden in Duindorp.

Foto: Mark Kool / Omroep West.