Politie neemt maatregelen tegen vier medewerkers bureau Hoefkade

De politie neemt maatregelen tegen vier politieagenten van bureau Hoefkade. Het gaat onder meer om een voorgenomen strafontslag en een voorgenomen voorwaardelijk ontslag. Ook krijgen zes medewerkers een officiële waarschuwing. Het gaat om mensen die betrokken waren bij een aanhouding in oktober 2018. Eén van de agenten gebruikte daarbij meerdere malen zijn wapenstok tegen een 18-jarige verdachte.

Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken. Zij werden in de loop van het onderzoek tewerkgesteld op een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.