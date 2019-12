Richard de Mos: “Regel alsnog die Vreugdevuren”

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos wil dat de vreugdevuren alsnog doorgaan. “Regel alsnog die Vreugdevuren!”, stelt hij op de website van zijn partij. Die oproep, gericht aan aan waarnemend burgemeester Johan Remkes, doet De Mos na ongeregeldheden in Duindorp dit weekend.

“Die vuren zijn ontstaan om volstrekt losgeslagen rellen in de wijken te voorkomen. Door het afblazen van de vuren op Scheveningen, in Duindorp, Laak en Escamp moeten we vrezen voor een onrustige jaarwisseling met veel schades en inzet van de politie.” In het raadsdebat van afgelopen donderdag bleek een meerderheid in de Haagse gemeenteraad voorstander te zijn om de vuurstapels dit jaar niet door te laten gaan.

Tevens doet De Mos een oproep richting Duindorpse jongeren: “Het slopen van je eigen wijk is een absolute no-go. Buiten de vernielingen geven de relschoppende jongeren de overige bewoners van Duindorp een zeer onveilig gevoel.”

