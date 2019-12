Negenjarige in Duindorp opgepakt voor rondlopen met molotovcocktail

Scheveningen gaat door met aanvraag vreugdevuur

Meer in

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen gaat door met het aanvragen van de vergunning voor het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. De organisatie is positief gestemd dat ze aan alle voorwaarden voldoen die de gemeente stelt. Dinsdag krijgt de organisatie definitief te horen of de vergunning wordt verstrekt, meldt mediapartner Omroep West.

“Na de gemeenteraad van afgelopen donderdag waren wij aardig terneergeslagen en zaten wij te twijfelen om met pijn in ons hart zelf de stekker eruit te trekken”, schrijft de organisatie op Facebook. “Echter waren er vrijdag nieuwe ontwikkelingen die ons hoop gaven en hebben wij om deze reden besloten om door te gaan met onze vergunningaanvraag. Daarnaast gaan wij ook door met onze vergunningaanvraag om onze rechten als cultuur erfgoed te behouden.”

De organisatie van het vreugdevuur Scheveningen heeft afgelopen weekend de laatste gevraagde informatie naar de gemeente verstuurd om de vergunning rond te krijgen. Dinsdag krijgt de organisatie definitief te horen of de vergunning wordt verstrekt.