Vishandel Albatros Johannes krijgt oorkonde door liefde voor Noordzeevis

De Scheveningse vishandel Albatros Johannes heeft een oorkonde van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen ontvangen. Deze ontvingen zij voor het actief bijdragen aan het geliefd maken van vis uit eigen zee. Johannes Pronk, eigenaar Albatros Johannes, nam de oorkonde in ontvangst van Agnes Leewis, bestuurslid Stichting Noordzeevis uit Scheveningen.

Johannes Pronk is al zijn hele leven werkzaam in de visserijsector. Hij ging ooit een reisje mee vissen met de kotter, maar vond dit niks. De twintig jaar die erop volgde heeft hij op de Scheveningse visafslag gewerkt en is daarna zelf gaan ondernemen in de vis.

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen zet zich in om de vis uit de Noordzee geliefd te maken in de gehele keten; van visser tot consument. Het doel is om veel meer mensen te laten genieten van de lokale vissen die de Noordzee te bieden heeft. Dit wordt gedaan door de verkrijgbaarheid en herkenbaarheid van Noordzeevis te vergroten.

Foto: PR.