Internationale snowboardtop neemt Grote Markt over

De internationale snowboardtop neemt zaterdag de Grote Markt over. Dat is de Rock A Rail 2019. Snowboard pro’s van over de hele wereld komen hun skills laten zien op een twee verdiepingen hoge, met sneeuw bedekte stellage. “Elk jaar weer een bizarre aanblik zo midden in de stad!” De snowboarders glijden over stalen buizen (rails) en doen ze spectaculaire trucs over speciaal vervaardigde objecten.

Het evenement begint om 16.30 uur en loopt door tot ongeveer 23.00 uur. Het hele tijdschema staat op de Facebookpagina van de organisatie. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar de snowboardstunts. Het is de achtste editie van het evenement.

Foto: PR.