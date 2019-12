NIDA: “Indien nodig verregaande maatregelen in Duindorp”

Tientallen Haagse gezinnen hebben kerstboom al in huis gehaald

Indien nodig moet het gemeentebestuur verregaande maatregelen nemen in Duindorp. Dat zegt Cemil Yilmaz van NIDA Den Haag in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De uitspraak komt na drie dagen van onrust in Duindorp. “Den Haag mag zich absoluut niet laten chanteren door de relschoppers.”

De partij wil dat er, wanneer dat nodig blijkt, wordt gekeken naar mogelijkheden om een straatverbod, meldplicht en/of huisarrest op te leggen voor de daders van brandstichting en vandalisme. “Wij zullen de burgemeester vragen om een feitenrelaas te geven over wat er is gebeurd en wat de vervolgstappen zullen zijn van de burgemeester om de veiligheid van de buurtbewoners in Duindorp te waarborgen”, aldus Cemil Yilmaz.

Mocht het in Duindorp de komende tijd teveel uit de hand lopen wil de partij ook kijken naar vergaande maatregelen: “Een voorbeeld daarvan is om de komende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone te maken van héél Duindorp.”

Foto: Gemeente Den Haag.

Luister hier naar het gesprek met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.