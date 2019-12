Politie doet invallen in Duindorp na onrust

De politie heeft dinsdag invallen gedaan in Duindorp. Volgens de politie na de incidenten van maandagavond in de wijk. Toen was op het opnieuw onrustig. Bij de rellen werden twaalf mensen aangehouden, waaronder zes minderjarigen.

Over arrestaties dinsdag is nog niets bekend. Het is al een aantal dagen onrustig in Duindorp, nadat bekend werd dat het vreugdevuur in de wijk niet doorgaat.

Foto: Mark Kool.