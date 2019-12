Haagse politiek reageert verdeeld op aankomende jaarwisseling zonder vreugdevuren

Nu bekend is geworden dat er tijdens Oud & Nieuw ook geen vreugdevuur zal zijn op Scheveningen gaat Den Haag een jaarwisseling tegemoet zonder vuurstapels. Ondanks dat er door de organisatoren “hard gewerkt is om aan de nieuwe, gestelde eisen te voldoen, blijkt dat dit op meerdere onderdelen niet het geval is”, zo stelt waarnemend burgemeester Johan Remkes dinsdagmiddag. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Duindorp dit jaar geen vreugdevuur zou organiseren.

Bij de Haagse Stadspartij noemt fractievoorzitter Joris Wijsmuller het besluit het “jammer maar logisch dat het college de vergunning niet afgeeft”. Zijn collega Robert Barker van de Partij voor de Dieren spreekt van een verstandig besluit van de burgemeester: “Het bleek gegeven de korte tijd niet mogelijk om vuurstapels te organiseren die veilig waren en aan de wetgeving voldeden.” Arjen Kapteijns van GroenLinks vindt het logisch dat de vuren niet doorgaan nu dat niet veilig zou kunnen. “Laten we nu met elkaar kijken hoe we er een feestelijke en veilige jaarwisseling van maken en als gemeente ook budget ter beschikking stellen.” Martijn Balster (PvdA) heeft begrip voor het genomen besluit: “Helaas onvermijdelijk. Nu zaak toch nog iets moois te organisern.”

Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP spreekt van een teleurstelling, voor de bouwers en vanuit de gemeente: “Teleurstellend voor de bouwers en al die andere fans. Teleurstellend dat voorlopig een einde komt aan een traditie die zorgde voor saamhorigheid op ‘t strand en minder vandalisme in de wijk. Teleurstellend ook dat de facilitator-rol door de gemeente niet beter is ingevuld. Hopelijk weten we met vereende krachten van de jaarwisseling 2019/2020 toch een relatief vredig feest te maken.” Bij D66 is het fractievoorzitter Hanneke van der Werf die zich uitspreekt nu bekend is dat de vuurstapels niet doorgaan. “Je mag met oud & nieuw acht uur lang zoveel legaal vuurwerk afsteken als je wil. Als je daar niet genoeg aan hebt, geef dan niet de schuld aan “de gemeente”. Niemand dwingt je om de politie te intimideren of je wijk in de hens te steken.”

Kapitale blunder

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is furieus: “Door onmogelijke eisen stadsbestuur worden vreugdevuren bewust de nek omgedraaid.” Raadslid Arjen Dubbelaar noemt het een ondoordacht en dramatisch besluit: “Het is een gewaagde en ondoordachte stap om te kiezen voor veiligheid op het strand en onveiligheid in de wijken. Het jarenlange beleid om zoveel mogelijk rust te creëren in de wijken wordt nu zomaar even bij het grofvuil gezet. Hoewel geweld door mensen die zich misdragen nooit gebagatelliseerd mag worden, is dit gewoon vragen om problemen.” Bij de PVV spreekt fractievoorzitter Sebastian Kruis van een kapitale blunder: “Ondanks alle goede wil en moed bij de bouwers draait Den Haag weer een traditie de nek om.”

