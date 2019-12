Remkes overweegt gebiedsverboden Duindorp

Waarnemend burgemeester Johan Remkes overweegt om in Duindorp gebiedsverboden in te stellen. Dat zegt Remkes nadat drie dagen op rij ongeregeldheden uitbraken in de wijk. “Een avondklok is een heel verregaande maatregel, maar gebiedsverboden worden zeker overwogen”, aldus Remkes. “Als er een ding is waarvoor het gemeentebestuur en zeker ook deze burgemeester niet om gaat liggen, dan is het voor dat soort rellen.”

Het is al een aantal dagen onrustig in Duindorp, nadat bekend werd dat het vreugdevuur daar niet doorgaat. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. De relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand.

“Men moet zich van één ding verzekerd weten: ze zullen voor de rechter worden gebracht en als er schade is dan zal die schade worden verhaald. Om een voorbeeld te geven: een bushokje kost 4.000 euro. Hier wordt niet zachtzinnig mee opgetreden. Ik hoop dat het niet nodig is – dat zeg ik in alle eerlijkheid erbij”, aldus de burgemeester.