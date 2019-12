Internationale snowboardtop neemt Grote Markt over

Scheveningense politie op Duitse kerstmarkt

De Scheveningse politie is komende winter regelmatig te vinden op de Duitse kerstmarkt. Ieder jaar vindt er een uitwisseling plaats tussen de collega’s van politie Scheveningen en Polizei Düsseldorf (NRW). Afgelopen weekend was de eerste keer dat de agenten aanwezig waren op de Weihnachtsmarkt in Düsseldorf.

De Haagse politieagenten zijn het aanspreekpunt voor de Nederlandse toeristen in Düsseldorf. Dit mede door de populariteit van de Weihnachtsmarkt bij Nederlandse vakantiegangers en dagjesmensen. Buiten het surveilleren op straat en het afhandelen van meldingen kunnen de Scheveningse collega’s door deze samenwerking kennis op doen van de Duitse cultuur, taal en werkwijze van de Duitse agenten.

Deze zomer waren de agenten uit Duitsland al te gast op Scheveningen om als aanspreekpunt voor Duitse toeristen te fungeren.