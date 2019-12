Tientallen Haagse gezinnen hebben kerstboom al in huis gehaald

Ondanks dat het ‘heerlijk avondje’ nog niet is gekomen, doemen op verschillende plekken in de stad heuse dennenbossen op. Zo ook op het Goudenregenplein in de Bomenbuurt worden weer kerstbomen verkocht. “Elk jaar halen mensen eerder en eerder de kerst in huis”, vertelt verkoper Robert Beuker op Den Haag FM.

De mannen van Beuker verkopen al meerdere generaties kerstbomen op het Goudenregenplein. Afgelopen weekend begon voor Robert het seizoen. “We hebben er al een stuk of veertig stuks verkocht dit weekend, dat is voor dat Sinterklaas weer terug naar Spanje gaat best veel.” De reden waarom Den Haag steeds eerder in de kerstsfeer komt heeft voor Beuker te maken met de discussie rondom Piet. “Mensen willen toch nog een beetje gezelligheid in huis halen.”

Het nadeel van eerder de boom binnenhalen is dat de naalden ook vroeger beginnen uit te vallen. “Binnenshuis gaat hij uitdrogen, dat blijf je houden.” Vooralsnog is de Nordmann-spar het meest populair, want die houdt zijn naald het lang vast volgens Beuker. “De blauwspar staat op de tweede plek.”

Luister hier naar het interview met Robert Beuker op Den Haag FM.