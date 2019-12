Verdachte steekpartij Grote Marktstraat houdt kaken stijf op elkaar

De 35-jarige man die vrijdag drie tieners neerstak op de Grote Marktstraat zwijgt nog over de gebeurtenissen van vrijdag. Dus ook het motief is vooralsnog onbekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man blijft twee weken langer in voorarrest. Het OM verdenkt de man van drievoudige poging tot moord dan wel poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling.

De man zou afgelopen vrijdagavond hebben ingestoken op willekeurige voorbijgangers in de Grote Marktstraat. Drie tieners raakten daarbij gewond. De slachtoffers kenden elkaar niet, en ook de verdachte was hen onbekend.

De steekpartij leidde tot grote onrust in de Grote Marktstraat. Mensen vluchtten weg, en er kwam veel internationale pers op af omdat een paar uur eerder in Londen een steekpartij met een terroristisch motief was geweest.

Foto: Regio 15.