Verdachte steekpartij Grote Marktstraat voorgeleid

De 35-jarige man die werd aangehouden in verband met de steekpartij die vrijdagavond plaatsvond aan de Grote Marktstraat, wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag. Die beslist of de man langer in voorarrest moet blijven.

Waarom de man drie tieners neerstak, is niet duidelijk. Wel is inmiddels bekend dat hij geen terroristisch motief had, zo meldde de politie na een eerste verhoor. De verdachte werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag.

Bij de steekpartij raakten een 13-jarige jongen uit Den Haag en twee 15-jarige meisjes uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp gewond. Ze kenden elkaar niet. De slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de avond weer naar huis. Vanwege Black Friday was het extra druk met koopjesjagers in de stad.