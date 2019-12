Verkeerscontroles in Duindorp om vreemden te weren

De politie houdt in Duindorp dinsdagavond verkeerscontroles om mensen die niet in de wijk thuishoren te weren. Dat schrijven agenten op social media. De actie komt nadat het de afgelopen dagen erg onrustig is geweest in de wijk, vanwege het niet doorgaan van het vreugdevuur. Nu ook het vreugdevuur in Scheveningen niet doorgaat, en burgemeester Remkes zegt hard in te grijpen als het moet, wordt ook weer een onrustige avond verwacht.

Burgemeester Johan Remkes is dinsdagavond ter plaatse in de wijk.

Waarnemend burgemeester Remkes heeft zich net kort laten zien aan de rand van Duindorp om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken. #Duindorp — Mark Kool (@markkool8) December 3, 2019

Op het Tesselseplein is het op dit moment relatief rustig, zo meldt een verslaggever van mediapartner Omroep West.

Veel jongeren op het Tesselseplein in #Duindorp maar het is relatief rustig ⁦@omroepwest⁩ pic.twitter.com/K88OCN8MfL — Frank van Deutekom (@frank_deut) December 3, 2019

Foto: Mark Kool, maandagavond.