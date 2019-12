Vreugdevuur Scheveningen gaat niet door, gemeente geeft geen vergunning af

Het vreugdevuur in Scheveningen gaat niet door. Het stadsbestuur schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee komt er een einde aan een periode lang van onzekerheid voor veel Scheveningers en de bouwers zelf. Op 1 januari 2019 ging het mis op Scheveningen. Door een te hoog gebouwde stapel, in combinatie met andere factoren, zorgde voor een levensgevaarlijke situatie op Scheveningen.

Scheveningen liet eerder al weten door te gaan met het aanvragen van de vergunning van het vreugdevuur. De organisatie was maandag positief gestemd dat ze aan alle voorwaarden voldoen die de gemeente stelt. “Na de gemeenteraad van afgelopen donderdag waren wij aardig terneergeslagen en zaten wij te twijfelen om met pijn in ons hart zelf de stekker eruit te trekken”, schrijft de organisatie op Facebook. “Echter waren er vrijdag nieuwe ontwikkelingen die ons hoop gaven en hebben wij om deze reden besloten om door te gaan met onze vergunningaanvraag.”

De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp trok vrijdag de stekker uit het vreugdevuur. Donderdagavond werd al duidelijk dat de organisatie van het vreugdevuur een moeilijke klus zou worden. In een debat met de gemeenteraad gaf waarnemend burgemeester Johan Remkes aan dat hij niet van plan is om de eisen voor de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp te versoepelen.