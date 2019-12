Pathé opent ScreenX-zaal in Den Haag

Vers en gezond eten staat centraal in nieuwe supermarkt aan de Hofweg

Meer in

In een monumentaal pand van Berlage aan de Hofweg opent zaterdag een supermarktvestiging van Albert Heijn. “Er is veel aandacht voor vers, lekker en gezond eten, maar ook snel afrekenen met zelfscankassa’s.” De opening is op zaterdag 14 december om 13:00 uur.

Supermarktmanager Belgin Taser is druk bezig met de voorbereidingen. “We krijgen verse groente, fruit en verspakketten, maar ook vers belegde broodjes en een koffieapparaat voor koffie en cappuccino om mee te nemen.”” vertelt de supermarktmanager. De winkel gaat op maandag tot en met zaterdag om 7:00 uur open.

In de nieuwe winkel gaan zo’n 70 mensen werken. “We zijn nog op zoek naar een aantal goede medewerkers, dus neem vooral contact met me op als je in ons team wilt komen.” zegt Belgin Taser.

Foto: Albert Heijn/Dirk Brand.