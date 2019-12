Den Haag doet zijn best, maar vaak nog niet toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking

Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, bestaat 12,5 jaar. Op 3 december, precies op Wereld Gehandicaptendag werd dit jubileum gevierd in Parkoers in het Zuiderpark.



Adviesfunctie

Den Haag FM sprak met een trotse directeur Wim Carabain. Voorall telt 100 vrijwilligers en wordt steeds vaker om adviezen gevraagd door de gemeente Den Haag en bedrijven. Bijvoorbeeld als er een nieuw gebouw wordt neergezet of als een straat opnieuw wordt ingericht.

Niet goed genoeg geregeld

Toch kan er nog heel veel verbeteren volgens Wim Carabain: “In heel veel landen buiten Nederland gaat het een stuk beter. Daar is het allemaal vanzelfsprekend. Hier in Den Haag is het nog steeds zo dat, neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de tram is toegankelijk, althans de lage instap tram. De halte is toegankelijk, maar wij moeten hemel en aarde bewegen om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de tram en de halte niet te groot wordt. Want als die te groot is dan schieten de wieltjes van de rolstoel tussen het voertuig en de halte.”

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met een beperking. Stichting Voorall is er voor de meer dan 100.000 Hagenaars met een beperking.

Luister hier naar het interview met Wim Carabain, directeur van Voorall.