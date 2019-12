DI-RECT en Son Mieux genomineerd voor Edison

DI-RECT en Son Mieux zijn genomineerd voor een Edison. Dinsdag zijn de nominaties bekend gemaakt. Wie er uiteindelijk met de Edisons naar huis gaan wordt bekendgemaakt op 10 februari tijdens de 60-jarige jubileum editie Edison Pop 2020 in Amsterdam. De twee Haagse acts moeten het opnemen tegen onder andere Armin van Buuren, Bizzey, Danny Vera, De Staat en Duncan Laurence.

DI-RECT is genomineerd in de categorie rock en Son Mieux in de categorie alternative. “Het veranderen van zanger kan een band fataal worden, maar de wisseling van de wacht gaf het Haagse DI-RECT juist vleugels. In de achterliggende tien jaar groeide de band met zanger Marcel Veenendaal uit tot een volwaardige rockformatie die op de plaat of op het podium altijd weer indruk maakt.” Over Son Mieux schrijft de organisatie: “Camiel Meiresonne, frontman van Son Mieux, staat bekend om zijn intense podium optredens en rock-‘n-roll livestyle, maar laat zich op zijn debuutplaat Faire de Son Mieux van een kwetsbare kant zien. Geïnspireerd door de geborgenheid van zijn moeder schrijft hij een album met persoonlijke indie popsongs, bijgestaan door producer Thijs van der Klugt.”

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt en viert in 2020 haar 60-jarig jubileum. Edisons worden uitgereikt in het klassieke, jazz en popgenre.