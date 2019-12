Geen vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw: “Bouwers hebben onvoldoende informatie geleverd”

In Den Haag zijn met Oud en Nieuw geen vreugdevuren. De gemeente liet dinsdag weten geen vergunning te kunnen verlenen aan de bouwers. “Ze hebben onvoldoende informatie geleverd waardoor de politie en de brandweer een negatief advies hebben gegeven”, licht waarnemend burgemeester Remkes toe.

De organisatie van het vreugdevuur op Duindorp liet vrijdag al weten niet meer te geloven in een vergunning. Het was daarna dagen erg onrustig in de wijk. Daarover was Remkes niet te spreken. “Er mag verwacht worden dat hier stevig tegen opgetreden wordt.”