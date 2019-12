Haagse acteur speelt in film Penoza: the final chapter

De Haagse John Rivera keek vroeger altijd naar de serie Penoza en heeft nu zelf een bijrol te pakken in de Penoza-film. De Haagse acteur speelt een lid van een Mexicaanse cartel.

Acteur John Rivera

John is pas sinds drie jaar bezig met acteren en het afgelopen jaar doet hij dit fulltime. Hij begon eind 2016 met wat figurantenwerk naast zijn werk bij een uitzendbureau. Inmiddels kan de Haagse acteur rondkomen van alleen acteerwerk. Naast spelen in films, series, commercials geeft hij ook acteerlessen. Door de serie Penoza is hij geinspireerd geraakt om te gaan acteren. Met zijn rol in de Penoza-film gaat dus een droom in vervulling.

Penoza: the final chapter

De film ‘Penoza: The Final Chapter’ heeft al meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken. Daarmee heeft de film nu al de Gouden Film-status behaalt. De Penoza-film draait vanaf donderdag 28 november en heeft in het openingsweekend de bezoekersaantallen van Frozen 2 en Last Christmas overtroffen.

De serie Penoza

De serie Penoza werd tussen 2010 en 2017 op tv uitgezonden en gaat over een vrouw die na de dood van haar man zijn rol in het criminele circuit overneemt. Na de laatste aflevering van het vijfde seizoen weet je niet hoe het met de vrouwelijke maffiabaas afloopt. De film is eigenlijk het vervolg van de serie en hier zie je hoe het allemaal eindigt voor hoofdkarakter Carmen van Walraven.

Haagse acteur in beeld

John Rivera is te zien in Penoza: the final chapter. Ook is John te zien als moordenaar in de reconstructie van de motorclubmoord op Haagse Rinus van WNL/ NPO2 en vanaf 20 februari 2020 schittert de Haagse acteur in de bioscoopfilm Suriname.

Luister hier naar het interview met John Rivera.



Op de foto staat John Rivera helemaal links.

Foto: instagram @mr_rivera_