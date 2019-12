Hart voor Den Haag wil nog steeds pop-up politiebureau

Hart voor Den Haag/Groep de Mos pleit al jaren voor de inzet van mobiele politieposten. Vanaf 2015 stelde de partij vragen over een pop-up politiepost als tijdelijk politiebureau. “Ik las een artikel waaruit bleek dat het in Rotterdam een groot succes is en dat zou hier dus ook goed kunnen werken”, vertelt raadslid Arjen Dubbelaar op Den Haag FM.

De laagdrempeligheid van de toezichtpost is wat het zo succesvol maakt, stelt het raadslid. “Wanneer er iets ernstigs gebeurt zoals een schietpartij in de wijk, zouden mensen in de dagen erna minder gauw naar het bureau gaan om in gesprek te gaan met de politie.” Wanneer er juist op makkelijk bereikbare plekken mobiele politieposten komen, zoals bij winkelcentra, zouden mensen eerder geneigd te zijn om daar binnen te stappen en te vertellen wat ze hebben meegekregen van het voorafgaande incident.

Dubbelaar heeft het dossier van collega Kraft van Ermel overgenomen, die destijds de eerste vragen stelde.

