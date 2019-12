Herkenbare verhalen uit Escamp onderdeel van voorstelling in Theater Dakota

In het Escampse cultuuranker Theater Dakota is in december meermaals de voorstelling ‘Keet begint opnieuw’ te zien, een voorstelling met verhalen uit de wijk die gaan over opnieuw beginnen. “Het zijn herkenbare verhalen. Iedereen begint wel eens opnieuw; je verhuist of krijgt bijvoorbeeld een nieuwe baan”, vertelt Ellen Daniels van Theater Dakota in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De verhalen in de voorstelling komen onder meer vanuit Escamp, daarvoor zijn de theatermakers langs gegaan bij wijkcentra om herinneringen op te halen. “Daarnaast zijn er elke avond twee buurtbewoners die hun verhaal vertellen.” Ook is er aandacht voor het voedsel wat wij consumeren: “Eten heeft voor veel mensen een belangrijke betekenis. Denk aan een verjaardag, maar ook bij een begrafenis.”

De leading lady van de theaterproductie is Keet: “Keet is een dame van achter in de 60. Ze werkte haar hele leven in de V&D, toen ze alleen thuis kwam te zitten bleek haar sociale kring wel heel klein. Daaropvolgend is ze naar veel feesten en partijen geweest waar ze nieuwe mensen en gerechten heeft leren kennen.” Het thema ‘begint opnieuw’ is gekozen vanwege de herkenbaarheid: “Iedereen begint wel eens opnieuw in het leven.”

De theatervoorstelling ‘Keet begint opnieuw‘ is van vrijdag 6 tot en met zondag 15 december te zien in Theater Dakota.

Luister hier naar het gesprek met Ellen Daniels op Den Haag FM.