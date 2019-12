Pathé opent ScreenX-zaal in Den Haag

Pathé Spuimarkt opent woensdag haar allereerste ScreenX-zaal. Een tweede ScreenX-zaal gaat dit jaar nog open in Pathé Amersfoort. In de zaal zijn drie schermen te vinden. Als eerste film is Jumanji: The Next Level te zien in de bios.

ScreenX is een 270° panoramisch beeld gecreëerd door de toevoeging van twee extra schermen aan de zijkanten van de zaal. Deze bieden volgens de bioscoopketen het publiek op belangrijke momenten van de film een nieuw level van onderdompeling en storytelling. “Omdat het maximale gezichtsveld van de mens minder dan 270° is, ervaren zij die momenten nog intenser, aangezien zij zich letterlijk ín het verhaal lijken te begeven.”

De extra beelden kunnen speciaal voor ScreenX tijdens de opnames van de film worden geproduceerd, maar ook achteraf digitaal worden gecreëerd.