Reizigers en buurtbewoners willen fietstunnel Hollands Spoor open houden

Reizigers en buurtbewoners willen dat de NS en ProRail de fietstunnel bij Hollands Spoor open houden. Dat blijkt uit een petitie die is gestart door dagelijks gebruikers van de tunnel. De NS en ProRail hebben het voornemen om met de opening van de nieuwe voetgangerstunnel bij station Hollands Spoor de perronopgangen in de fietstunnel te sluiten.

Reizigers, fietsers en buurtbewoners, onder andere vertegenwoordigd door de Fietsersbond Den Haag, bewonersorganisatie Buurtstation en Bewoners Overleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving (BOLF) zijn tegen die sluiting. Volgens hen is het afsluiten van de fietstunnel door de drukte, en de te verwachten drukte in de komende jaren, onverantwoordelijk. “Door de trappen in de fietserstunnel af te sluiten wordt het te druk én onveilig op de andere (rol)trappen en moeten bewoners en reizigers omlopen naar huis of fiets.”

Eerder al stelde PvdA, D66 en GroenLinks schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Die zijn nog niet beantwoord.