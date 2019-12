Renovatie Provinciehuis nu al vertraagd

De verbouwing van het Provinciehuis van Zuid-Holland is nog in de opstartfase, maar heeft nu al vertraging opgelopen. De achterstand kan de komende tijd nog wel worden ingelopen en de extra kosten kunnen worden opgevangen, belooft de provincie. Zo kan de renovatie uiteindelijk op tijd en voor het vastgestelde budget afgerond worden, zo blijkt uit een eerste brief over de voortgang van het project.

Vanwege de renovatie van het Provinciehuis moest het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en ambtelijke ondersteuning) verhuizen van het hoofdgebouw (gebouw C) naar het tijdelijke onderkomen (gebouw A). Dit tijdelijke onderkomen bevindt zich tegenover het hoofdgebouw, aan de kant van de Raamweg in Den Haag.

Sinds afgelopen zomer is begonnen met de renovatie. Dat het project op dit moment vertraging heeft opgelopen, heeft twee redenen. Het tijdelijke onderkomen is duurder dan afgesproken en het onderzoek naar asbest in het hoofdgebouw is nog niet uitgevoerd.