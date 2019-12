Sinterklaasviering bij Vadercentrum Adam levert tientallen lachende kindergezichtjes op

Na wekenlang in spanning afwachten is in Laak het moment dan eindelijk aangebroken; bij Vadercentrum Adam werd woensdag Sinterklaas gevierd. Tientallen kinderen die normaal gesproken niet altijd even makkelijk een sinterklaascadeautje krijgen, werden bij daarbij toch verwend.

“Deze kinderen maken het in hun klas ook mee dat andere kindjes cadeautjes in hun schoen krijgen, en zij niet”, zegt Hannie van der Sman van het Vadercentrum. “En om die pijn een beetje te verzachten krijgen ze hier vandaag toch een cadeautje.”

De goedheiligman kwam de kinderen persoonlijk begroeten en was blij dat hij zo veel lachende gezichtjes om zich heen had. “Hartverwarmend”, zo sprak Sinterklaas. “Ik heb het idee dat ze hier in Laak heel lief zijn geweest. Of er nog één mee moet in de zak naar Spanje? Die zakken zijn tegenwoordig van zulke slechte kwaliteit dat de kinderen er steeds uit vallen, daar ben ik maar mee gestopt.”