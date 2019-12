Vijf aanhoudingen om rust in Duindorp te bewaren

De politie heeft dinsdagavond in totaal vijf aanhoudingen gedaan om de rust in Duindorp te bewaren. De inzet van de politie was er op gericht te voorkomen dat het opnieuw onrustig zou worden in Duindorp. Om die reden voerde de politie ’s avonds onder meer verkeerscontroles uit om mensen die niet in de wijk thuishoorden uit Duindorp te weren.

Rond 19.00 uur hielden agenten op de Laan van Poot in Den Haag een 16-jarige Hagenaar aan. Deze jongen had zwaar vuurwerk en brandbare stoffen bij zich. Mogelijk was hij op weg naar Duindorp. Deze Hagenaar zit nog vast.

Rond 23.00 uur die avond hielden agenten op de Pluvierstraat in Duindorp vier jongeren aan die niet voldeden aan de herhaaldelijke aanwijzingen van de politie om weg te gaan. Geen van deze Hagenaars (15, 16, 21 en 23 jaar oud) woont in Duindorp. Met een boete op zak mochten zij vandaag naar huis.