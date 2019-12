Den Haag heeft veel uiteenlopende vrijwilligers

Op 5 december is het Internationale Vrijwilligersdag. In Nederland sneeuwt dat nogal onder omdat Sinterklaas al jaren op die dag zijn verjaardag viert. Den Haag FM belde donderdag met twee Haagse vrijwilligers die actief zijn in compleet verschillende uithoeken van het vrijwilligerswerk.

Michael Aponno traint twee jeugdelftallen bij voetbalvereniging Die Haghe. Zijn zoon wilde ooit gaan voetballen en Michael is toen begonnen als coach en werd daarna ook trainer. “Inmiddels is mijn zoontje zelfs gestopt met voetballen, maar ik ben blijven plakken. Het is net een soort sekte”, grapt Aponno op Den Haag FM.

Mandy doet iets totaal anders. Zij staat mensen te woord via de telefoon die behoefte hebben aan een vertrouwelijk anoniem gesprek. Dit kan heel luchtig zijn, maar ook behoorlijk zwaar. Volgens Mandy erg dankbaar werk: “Zowel vanuit de organisatie waar ik voor werk als door de mensen die bellen voel ik me gewaardeerd”.

Luister hier naar het interview met Michael Aponno op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Mandy op Den Haag FM.