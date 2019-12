Geslaagde Haagse pakjesavond door Sintvoorieder1

Haagse kinderen die niet vanzelfsprekend een cadeau krijgen op 5 december hebben dankzij Sintvoorieder1 toch een mooi cadeaupakket gehad.

De stichting zamelt cadeau’s in, verdeelt deze op basis van leeftijd en geslacht, pakt ze mooi in en bezorgt ze dan bij instellingen zoals de voedselbank of tehuizen die zorgen dat ze goed terecht komen. Niet alleen de kinderen, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank krijgen een pakje. Ook kinderen die aangemeld zijn door school maatschappelijk werk (de zogenaamde verborgen armoede) worden verblijd.

Den Haag FM heeft voor Sintvoorieder1 een hele week cadeau’s ingezameld. Luisteraars, politici, maar ook bekende Hagenaars kwamen massaal doneren. Het streven was 6000 kinderen blij maken en met 6034 cadeaupakketten is de inzamelactie geslaagd. We keken de middag voor pakjesavond, nog even terug op het werk van Sintvoorieder1 en de inzamelactie op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Esther Blom van Sintvoorieder1.