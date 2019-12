Meer Haagse Harry-merchandise wordt uitgebracht om namaak te voorkomen

Een drinkmok, een koelkastmagneet en ansichtkaarten, ook die zijn binnenkort te krijgen met de beeltenis van Haagse Harry erop. Volgens cabaretier Sjaak Bral, beschermheer van het standbeeld, worden de producten op de markt gebracht omdat er veel namaak te vinden is. “Die dingen worden niet voor niks gemaakt, er is markt voor”, zegt Bral over zelfgemaakte producten met Haagse Harry in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Marnix Rueb heeft mij gevraagd om ervoor te zorgen dat men niet met het beeld aan de haal gaat.”

De nieuwe Haagse Harry-merchandise wordt vrijdag gepresenteerd bij Haagse Harry aan de Grote Markt en is vanaf zaterdag verkrijgbaar. Bij de presentatie krijgen vijf look-a-likes een mok uit handen van de cabaretier.

Het geld wat de nieuwe producten opleveren gaat twee kanten op. “Van ieder verkocht artikel gaat een euro naar een prachtig goed doel: het Zeldzame Ziekten Fonds.” De overige inkomsten worden gebruikt om een oorlogskasje op te bouwen voor toekomstige gerechtelijke procedures. “We hebben een goede advocaat, maar die kost wel geld.”

Foto: Martijn Beekman

Luister hier naar het gesprek met Sjaak Bral op Den Haag FM.