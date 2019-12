Nieuwe editie Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam gehuld in kerstsferen

De nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is gestoken in kerstsferen, met de Kerstman Mick Godsmark op de voorpagina. “Hij staat altijd in zijn kerstpak kranten te verkopen, maar kon dit vorig jaar niet doen, want toen verbleef hij in een revalidatiecentrum nadat ie van de trap was gevallen”, vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Nu is hij sterker dan ooit; hij doet alles zelf.”

In het nieuwe jaar is Straatnieuws een column rijker: “Onzichtbaar Den Haag, daar gaan we mee samenwerken. Zij gaan vertellen hoe het gaat mensen met mensen in armoede en andere, minder zichtbare problemen.” 2020 moet voor Straatnieuws het jaar worden met aandacht voor de buitenslaper. “Denk aan mensen die in een auto slapen of op een camping, mensen zonder normale woning. Elke editie komt er een verhaal van in onze krant.”

