Sluiting Bronovo leidt niet tot extra drukte op andere Haagse spoedeisende hulpposten

De sluiting van de spoedeisende hulp van het Bronovo-ziekenhuis leidt niet tot extra druk op andere hulpposten in de stad. Dat blijkt uit een eindrapportage van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Er was veel onrust na de sluiting van de spoedeisende hulp van het Bronovo, in juli van dit jaar. De rapportage van het HMC kwam er na informatiebijeenkomsten in de regio, waarin het centrum zich oriënteert op de toekomst.

Volgens het HMC bleek een maand na de sluiting van de spoedeisende hulp met name het aantal zelfverwijzers, mensen die zonder verwijzing van een arts op eigen initiatief bij de eerste hulp aankloppen, is afgenomen. Zij melden zich niet bij de SEH in andere ziekenhuizen. “We zien hen ook niet terug in het aantal verwijzingen door huisartsen”, zegt Norbert Hoefsmit van de Raad van Bestuur in de rapportage. “Een SEH om de hoek stimuleert dus het gebruik ervan. Dat werpt de vraag op in hoeverre dit gebruik de kosten voor de zorg opdrijft. Het is de moeite van het onderzoeken waard, wat ons betreft.”

In het rapport wordt verder vooruit geblikt op de toekomst van het HMC en de samenwerking in de regio. “Er is te weinig gespecialiseerd zorgpersoneel. De bevolking groeit. Mensen worden weliswaar gezonder, maar als mensen eenmaal in het ziekenhuis zijn is hun zorgvraag complexer. En dus duurder.”

Meer samenwerken

Het Haaglanden Medisch Centrum is onder andere daarom in de dialoogtafels nadrukkelijk op zoek gegaan naar hulpverleners en welzijnsorganisaties in de regio om in de toekomst meer samen te werken. Hoefsmit: “Doel is te komen tot een nieuwe inrichting van de zorg: dichtbij waar kan, in het ziekenhuis waar nodig.”