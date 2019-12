STRAATVRAAG: Geen vreugdevuren.. Wat nu?

Tijdens de komende jaarwisseling zullen er geen vreugdevuren komen in onze stad. Niet alleen in Duindorp en Scheveningen wordt door de gemeente een eind gemaakt aan de traditie, ook in de rest van de stad is het afgelopen met de georganiseerde vuren. Is dit een juiste beslissing of gaat dit helemaal verkeerd aflopen?