Taxichauffeur toetert om van overvallers af te komen

Een Haagse taxichauffeur heeft door te toeteren een overval voorkomen. Dat meldt de politie. De taxichauffeur haalde donderdagmorgen twee klanten op bij Den Haag CS, de mannen wilde een rit naar Rokkeveen in Zoetermeer. Op de Rokkeveenseweg Zuid in Zoetermeer werd hij vastgepakt door een van de mannen en kreeg meerdere klappen in zijn gezicht. Ook bedreigden ze hem met een vuurwapen en zeiden dat hij zijn geld moest afgeven.

In de hoop dat iemand hem zou horen, begon de chauffeur te toeteren. Hierop verlieten de twee mannen de taxi en gingen ze er zonder buit vandoor. Het slachtoffer bleef gewond achter.

Het slachtoffer kon van zijn belagers een summiere beschrijving geven. Het zou gaan om twee mannen die niet zo groot waren (ongeveer 1.65m). Beiden hebben een slank postuur. Een van hen is tussen de 20 en 25 jaar oud en heeft een getinte huidskleur. Beide mannen droegen zwarte kleding en een zwarte muts.