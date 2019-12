Vaste stroompunten op evenementenlocaties

De gemeente gaat stroompunten op een aantal evenementenlocaties aanleggen. Door het gebruik van vaste stroom, hoeven minder vervuilende dieselgeneratoren gebruikt te worden. In totaal kan zo’n 115.000 liter diesel worden bespaard. Dat staat gelijk aan 330.000 kg CO2 op jaarbasis.

In overleg met de Parade is in 2018 al een vaste stroomaansluiting aangelegd op het Westbroekpark. Nu komen daar het Noordelijk Havenhoofd en het Zuiderpark bij. In het Zuiderpark vinden volgend jaar de Invictus Games plaats. Er is maximaal 350.000 euro beschikbaar voor een vaste stroomvoorziening op deze twee locaties.

Voor 2020 staat ook de verduurzaming van de stroomvoorziening op het Malieveld op de planning. Hier is in eerste aanleg Staatsbosbeheer als eigenaar van het Malieveld aan zet, maar dit wordt in nauwe samenwerking met de gemeente voorbereid.

Foto: Een van de evenementen in het Zuiderpark.