Vier arrestaties in Escamp en Scheveningen

In Escamp en Scheveningen zijn woensdagavond vier mensen aangehouden. Ze worden verdacht van onder meer belediging van agenten, het gooien van vuurwerk en brandstichting, zegt de politie.

Op verschillende plekken, onder meer in de wijk Duindorp, was wel politie aanwezig. De onrustige avonden van eerder deze week waren daar de aanleiding voor. Woensdagavond bleef het rustig in Duindorp. Wel waren er op andere plekken in de stad buiten- en containerbrandjes en zijn er enkele ruiten vernield.

Woensdag werd bekend dat de meesten van de 34 relschoppers die in Duindorp zijn aangehouden een boete krijgen of een taakstraf. Vijf van hen zitten er nog vast. Twee anderen moeten later voor de rechter verschijnen. Zij mogen in de avonden niet op het Tesselseplein komen en moeten tijdens de jaarwisseling binnen blijven.