Zoutmanstraat afgesloten en tram 16 gestremd door brand

Bij een brand donderdagavond in een pand aan de Zoutmanstraat in Den Haag komt veel rook vrij. De straat is afgezet, daardoor is tram 16 gestremd.

Het is nog niet duidelijk of er mensen wonen in het pand of dat het alleen een kantoor is. Er hoefden geen huizen ontruimd te worden en er is niemand gewond geraakt.

Naast de Zoutmanstraat is ook het Prins Hendrikplein afgesloten. Dat kan nog wel even duren, zegt de brandweer. Eerst moeten ze na het blussen het pand van binnen nog controleren.