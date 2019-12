Bewonersvereniging Bezuidenhout wil verkamering in hun wijk voorkomen

Na Leyenburg is er volgens Bewonersvereniging Bezuidenhout-voorzitter Jacob Snijders een toename zichtbaar in het aantal aanvragen om te mogen verkameren in Bezuidenhout. Bewoners van Bezuidenhout maken zich zorgen over het straatbeeld wat dreigt te veranderen en de toenemende parkeerdruk.

Jacob Snijders noemt het ook wel het waterbed-effect en hij wil niet dat het ‘probleem’ verplaatst naar andere wijken: “Dan gaan wij ruwweg dezelfde kant misschien op als die andere wijken. Daar zijn we misschien met z’n allen iets te laat om in te grijpen, maar laten we voorkomen dat het in andere wijken ook die kant op gaat”.

Jacob Snijders roept op dat de nieuwe coalitie preventief ingrijpt. Als optie noemt hij dat er voor die groepen elders gebouwd kan worden, maar “ga niet de woningen die er voor gezinnen zijn verbouwen tot kamertjes”.

Luister hier naar het interview met Jacob Snijders op Den Haag FM.