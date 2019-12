Malieveld is Cirque du Soleil uitstekend bevallen

Na 8 weken gast te zijn geweest in Den Haag, vertelt Totem’s company manager Franck Hanselman aan Den Haag FM hoe zij het hebben ervaren op het Malieveld: “Het is ons uitstekend bevallen eerlijk gezegd. Wij zijn super tevreden over hoe het allemaal is gegaan”. Vooral de reacties van het publiek deden de artiesten en technici goed.

Het verblijf is iedereen van Cirque du Soleil zo goed bevallen, dat ze zich hier helemaal thuis voelden. “Wij hebben twee maanden in Den Hag gewoondmet z’n allen”, aldus Hanselman. De van oorsprong Nederlandse manager was ook blij met de typisch Nederlandse lekkernijen zoals vla, kletskoppen en stamppot met rookworst.

Protesterende boeren en bouwers

Van de vele protesten op het Malieveld hebben ze bijna geen overlast gehad volgens Hanselman. Hij reist de hele wereld rond met de show en kan het daarom in perspectief plaatsen: “Het feit dat je in Nederland zo mag demonstreren moeten we koesteren”.

Franck Hanselman gaf aan dat als Cirque du Soleil weer naar Nederland komt, waarschijnlijk over ongeveer twee jaar met een andere show, zij zeker weer naar Den Haag komen.

Luister hier naar het interview met Franck Hanselman.