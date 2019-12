Spuigasten over onrust om vreugdevuren

Den Haag trekt ruim 3 miljoen euro subsidie uit voor evenementen

De gemeente trekt ruim drie miljoen euro subsidie uit voor evenementen. De gemeente heeft in totaal 23 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Het gemeentebestuur kent 2.550.000 euro toe aan 18 evenementen. Net als voorgaande jaren is daarnaast 400.000 euro gereserveerd voor het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

Steun is er bijvoorbeeld voor de NN CPC Loop Den Haag, het Bevrijdingsfestival Den Haag, Parkpop, Vlaggetjesdag, het Internationaal Vuurwerk Festival Scheveningen en de Royal Christmas Fair. Maar ook voor The Crave Festival, Jazz in de Gracht en BonFire Beach Fest.

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van beleidsdoelstellingen in combinatie met adviezen van een extern bureau op het gebied van financiën en marketing. Organisaties die niet in aanmerking komen voor de subsidie voor grote evenementen, wordt bijvoorbeeld gewezen op financieringsmogelijkheden vanuit het Promotiefonds voor Kleinschalige Publieksevenementen.

Foto: Richard Mulder / 2018.