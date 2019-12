Haagse snowboarder klaar voor thuiswedstrijd Rock A Rail

De internationale snowboardtop komt naar de Grote Markt voor ‘Rock A Rail’ aanstaande zaterdag. Vanaf 15.30 uur begint het snowboard evenement waar onder anderen de Haagse professional Cees Wille aan meedoet. “Dit weekend ligt er een goed pak sneeuw op de Grote Markt in mijn eigen stad”, vertelt Cees op Den Haag FM.

De 27-jarige Hagenaar doen al zeventien jaar aan snowboarden, waar van tien jaar op professioneel niveau. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.” Wille reist voor wedstrijden de hele wereld over. “Het heeft me onder andere in Rusland, Japan en Canada gebracht. Zo ben ik op bijzonder gave locaties gekomen.”

Rock A Rail

Rock A Rail is een jaarlijks wintersportevenement op de Grote Markt. De bekende uitgaanslocatie wordt omgetoverd tot een zeer uitdagend ‘street’ parcours een twee verdiepingen hoge stellage voor snowboarders. Hier glijden de atleten over stalen buizen en doen ze spectaculaire tricks over speciaal vervaardigde objecten.

Cees is twee keer derde geworden tijdens eerdere edities van deze wedstrijd met een zeer uitdagend street parcours. “De prijzenpot is ook niet mis, maar ik hoop vooral gewoon de finale weer te halen.”

Luister hier naar het interview met Cees Wille op Den Haag FM.