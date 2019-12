Onrust in Laak, meerdere autobranden

In Laak is het vrijdagavond onrustig. De politie is met veel eenheden in de wijk aanwezig. Ook het Parate Peloton en een arrestatie-eenheid is ter plaatse. In de wijk zijn diverse auto’s in vlammen opgegaan. Ook zijn vernielingen gepleegd aan onder andere auto’s en lopen grote groepen jongeren door de wijk.

De politie controleert de jongeren op hun identiteit. In een portiek aan de Oudemansstraat is zwaar vuurwerk gegooid. Daar is schade ontstaan aan deuren en ramen.

Op dit moment zijn er in de wijk #Laak Den Haag meerdere autobranden gaande. Heeft u verdachten van brandstichting gezien of mogelijk zelfs gefilmd, meld dit dan via 0900-8844. Politie en brandweer zijn aanwezig. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) December 6, 2019

Foto: Regio 15.