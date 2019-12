Organisatie vreugdevuur Duindorp plaatst rouwadvertentie

“Met pijn in ons hart is op 3 december 2019 een eind gekomen aan een traditie. Brand in vrede, vreugdevuur.” De organisatie van het vreugdevuur in Duindorp heeft een opmerkelijke overlijdensadvertentie op Facebook geplaatst, waarin mensen worden uitgenodigd voor de crematie van het vuur.

Vorige week werd bekend dat er dit jaar geen vuurstapel bij Duindorp wordt gebouwd. Er kon niet worden voldaan aan de eisen van de gemeente en daarom trok de organisatie de stekker eruit. Het is een aantal nachten onrustig geweest in de wijk. Er werden onder andere brandjes gesticht en met vuurwerk naar de politie gegooid. Ook op Scheveningen en in het Laakkwartier komt er geen vreugdevuur, omdat de gemeente geen vergunning verleende.

“Oude tijden herleven, omdat vergunningen niet worden gegeven. We zullen je missen, maar je leeft in ons voort. De toekomst wordt alleen maar gissen, nu onze traditie is vermoord”, staat in de advertentie. Volgens de organisatie zal de ‘crematie’ plaatsvinden op zondag 15 december op het oliestrandje in Duindorp. Er hebben zich vrijdagochtend al ruim 300 mensen aangemeld voor het evenement.