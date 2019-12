Spuigasten over onrust om vreugdevuren

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het niet doorgaan van de vreugdevuren en de ontstane onrust in Duindorp en andere Haagse wijken.

In de Haagse wijk Duindorp is het al een aantal dagen onrustig sinds bekend is dat het vreugdevuur niet door kan gaan. De organisatie kan niet aan de gestelde eisen voldoen die benodigd zijn om het vreugdevuur door te laten gaan. Het programma van eisen is vastgesteld, omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit had geadviseerd nadat het afgelopen jaarwisseling misging bij het vreugdevuur op Scheveningen. Veel Scheveningers hadden schade door de ontstane vonkenregen. Na de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad stapte burgemeester Pauline Krikke op.

In Spuigasten is Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) te gast. Hoe kijkt het Haagse Kamerlid naar het optreden van de politie en hoe kan men de rust in de Haagse wijken herstellen? Ook te gast zijn de Haagse fractieleiders Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) en Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP). In hoeverre waren de gevolgen van het niet doorgaan van de vreugdevuren te voorzien? En hoe ziet de toekomst van de vuurstapels er nu uit?

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten.