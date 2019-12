Tussenstand: DI-RECT, Golden Earring en Sunny Rays vormen Top 3 verkiezing Haagse Song van het Jaar

DI-RECT staat met het nummer ‘Devil Don’t Care’ op de eerste plaats in de eerste tussenstand van de verkiezing van de Haagse Song van het Jaar 2019. Samen met poppodium PAARD en platform 3voor12 Den Haag is Den Haag FM op zoek naar de beste Haagse track van 2019. De zoektocht is 2 december begonnen en er is al ruim 3.500 keer gestemd.

Op vrijdag 20 december is tussen 21.00 en 23.00 uur de grote finale in de foyer van het Paard, met een live radio-uitzending en optredens van de genomineerden. Stemmen doe je tot en met 17 december 23.59 uur op Haagsesongvanhetjaar.nl . Op de website staat een ‘shortlist’ met zo’n honderdvijftig liedjes, uitgekozen door Den Haag FM en 3voor12 Den Haag. Je kan ook een ‘vrije keuze’ invullen. Net als vorig jaar is er naast de publieksstemming ook een vakjury bestaande uit programmeurs uit de Haagse muziekscene.

Son Mieux nam vorig jaar voor de vierde keer de officiële wisseltrofee mee naar huis, met daarbij de opdracht om ‘iets’ toe te voegen aan de bokaal. Eerder gingen The Navitors , De Kraaien en Piñata er met de award vandoor.

De tussenstand top 10:

1. DI-RECT – ‘Devil Don’t Care’

2. Golden Earring – ‘Say When’

3. Sunny Rays – ‘Rustig Aan’

4. LÉVI – ‘Giving Up Love’

5. De Kraaien – ‘Lik Aan M’n Ballen’

6. Garden Mum – ‘Surf ‘N Turf’

7. Son Mieux – ‘Nothing’

8. Luminize – ‘Innocent’

9. Goldband – ‘Mijn Stad’

10. SpeakEasy – ‘Visuals’