Video: Sinterklaas en pieten in Laak belaagd en uitgescholden voor racisten

Een Sinterklaas en twee pieten zijn donderdagavond op de Laakweg uitgescholden en belaagd door een groepje jongeren. Het incident is gefilmd door één van de jongeren uit de groep. “Wegwezen Zwarte Piet. Geen racisme in Laak”, wordt geroepen. De politie bevestigt dat er door één van de pieten melding van is gemaakt, maar dat er geen aangifte is gedaan.

Op het filmpje, dat rondgaat op social media, is te zien hoe een groep jongeren achter Sinterklaas en de pieten aanloopt. Er wordt geschreeuwd: “Geen racisme broer. Eén voor allen, allen voor één.” Een jongen gooit iets naar de goedheiligman en geeft hem daarna een duw, waardoor zijn mijter valt. Vervolgens worden de drie uitgescholden.

De belaagde personen lijken niet te reageren op de groep en lopen door. De politie laat weten dat rond 20.00 uur door een persoon verkleed als Zwarte Piet een melding is gedaan van een incident op de Laakweg. De beschrijving daarvan komt overeen met de beelden. De politie heeft in de buurt nog gezocht naar het groepje jongeren, maar er is niemand meer aangetroffen in de omgeving.

Filmpje.