Vreugdevuur Scheveningen: “Telkens werd de lat een stukje hoger gelegd”

De organisatie van Vreugdevuur Scheveningen zegt in een bericht op Facebook het gevoel te hebben dat ze bij haar vergunningsaanvraag niet serieus is genomen door het stadsbestuur. “In onze ogen hebben wij er alles aan gedaan om er samen met de gemeente eruit te komen. De burgemeester heeft ons nooit een eerlijke kans gegeven, maar heeft wel de illusie gewekt dat het mogelijk was.” Dinsdag werd bekend dat het stadsbestuur geen vergunning afgeeft voor het evenement. “Telkens werd de lat een stukje hoger gelegd.” Bij de bouwers van Duindorp wordt in een verklaring op Facebook gesproken over “ pure traditiemoord “.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes zei dinsdag bij Den Haag TV het volgende over de vergunningsaanvraag van de bouwers: “Ze hebben onvoldoende informatie geleverd waardoor de politie en de brandweer een negatief advies hebben gegeven.” De organisatoren stellen nu dat dat komt omdat de veiligheidsdiensten tijdens het laatste dienstoverleg met verkeerde versies van de vergunningaanvraag zaten. “Daarnaast zijn de laatste mails met aanvullende informatie van ons niet in behandeling genomen, omdat deze niet via de officiële kanalen zijn binnen gekomen.”

Ook zegt men bij haar vergunningsaanvraag oog te hebben gehad voor de veiligheid op Scheveningen: “Wij hadden ideeën om met waterpompen een watergordijn aan te leggen om bezoekers en omwonenden te beschermen voor het vreugdevuur”, zo stellen de organisatoren. “Tuurlijk zijn we kwajongens die het randje opzoeken, maar wij zullen nooit en te nimmer onze gezinnen en huizen in gevaar brengen voor een vuurtje ongeacht de strijd die er was tegen Duindorp.”

2020-2021

Toch laat men de moed niet helemaal in de schoenen zakken, Vreugdevuur Scheveningen houdt hoop op een vuurstapel bij de jaarwisseling van 2020-2021. “Wij hopen dan ook dat gemeente Den Haag zich begin volgend jaar ‘professioneler’ en ook wat ‘menselijker’ opstelt, zodat we samen wel tot een oplossing kunnen komen om ons culturele erfgoed veilig voort te zetten.”

Foto: Vreugdevuur Scheveningen 2017, ter illustratie