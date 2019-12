FOTOSERIE: IJskoude kunst op Scheveningen

Op Scheveningen is vanaf zaterdag de ijssculpturen-tentoonstelling ‘Frozen Magic’ te bezoeken. Ruim tien uur per dag is er door een groep van achttien mannen en vrouwen aan de sculpturen gewerkt en dat bij een temperatuur van 15 graden onder nul.

Vlak naast de Pier op Scheveningen staat een grote tent. Buiten is het 6 graden, binnen is het min 15. Ruim 22 beelden werden er gemaakt in die koude werkplaats. De icecarvers werken met twee verschillende blokken ijs: de wat kleinere, die rond de 300 kilo wegen en de grote van 2.000 kilo. Formaat: 2 meter bij 1,20 en 50 centimeter diep. De blokken worden in een ijsfabriek in België gemaakt.

Ervaren ice-carver Damian van de Velden heeft de expositie bedacht en samengesteld. “Magic is het basisthema, daar gaat het eigenlijk om. Dus om de magie, toverkunsten en mythologische figuren. Frozen Magic staat echt voor bevroren magie”, vertelt van de Velden op Den Haag FM.

Er zijn verschillende secties, per thema ingericht. Bij de tovenaars zie je Merlijn. Vlakbij staat Newt Scamander, uit zijn koffer ontsnapt een Niffler. Behalve ijssculpturen zijn er ook sneeuwfiguren, zo loop je een levensgrote eenhoorn en Roald Dahls’ creatie de GVR (Grote Vriendelijke Reus) tegen het lijf.

Foto’s: Richard Mulder.

Luister hier naar het interview met Damian van de Velden op Den Haag FM.